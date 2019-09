Armee jagt Einbrecher mit Super Puma

Um 21.10 Uhr erhielt die Luzerner Polizei die Meldung von einem Einbruch: Zwei Männer sollen in ein Gebäude in der Gewerbezone an der Hasenmoosstrasse in Rothenburg eingebrochen sein.

Den Einbrechern auf den Fersen

Als die Luzerner Polizei vor Ort eintraf, flüchteten die Einbrecher gerade mit einem Auto. Die Beamten schossen auf die Reifen des Fluchtwagens, weshalb er nicht weiter fahren konnte. Einer der beiden mutmasslichen Täter flüchtete weiter zu Fuss in einen Wald. Dort kam er aber nicht weit: Der 9-jährige Deutsche Schäferhund Tyson war dem Mann dicht auf den Fersen und konnte ihn wenig später stellen.

Ein Super Puma war im Einsatz

Bei dem Täter handelte es sich um einen 24-jährigen Rumänen, wie die Luzerner Polizei mitteilte.

Der zweite mutmassliche Einbrecher konnte der Polizei entkommen. Um ihn zu finden, wurde ein Super Puma der Schweizer Armee mit Wärmebildkamera eingesetzt.

(jab)