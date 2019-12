Uber auf Expansionskurs in der Schweiz

Taxifahrgäste dürften sich freuen: Der Fahrdienst Uber ist ab sofort auch in der Stadt Luzern tätig, wie Uber am Donnerstag mitteilte. Damit hat für Uber-Fans ein langes Warten ein Ende.

In Zürich gibts Uber etwa schon seit 2013 tätig, in Basel startete der Dienst 2014. Auch in Genf und Lausanne ist Uber präsent. Mit Luzern kommt nun gemäss Uber-Webseite offiziell die fünfte Stadt der Schweiz hinzu. Uber-Fahrer sind vereinzelt aber beispielsweise auch in Zug unterwegs, wie ein Blick in die App zeigt.

«Bestelle deine Fahrt auf Knopfdruck und in wenigen Minuten erscheint ein unabhängiger, professioneller Partner-Fahrer am verabredeten Abholort» – so wird der Fahrdienst in der Nachricht angepriesen.

Erste Fahrer unterwegs

Beim ersten Blick in die App zeigt sich: Auf der Karte sind bereits einige Uber-Fahrzeuge zu sehen, die in Luzern herumkurven. Der Fahrdienst verspricht günstige Preise: So wird etwa eine Fahrt von Luzern nach Zug am Donnerstagmittag für 64.18 Franken angeboten. Bezahlen kann per Kreditkarte, Paypal, Apple Pay oder mit Bargeld. «Und wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist, lassen sich die Kosten sogar bequem über die App teilen.»

Laut Uber handle es sich bei den Fahrern um ausgebildetes Personal: «Alle Fahrer, die in der Schweiz mit der Uber App unterwegs sind haben eine Lizenz zum berufsmässigen Personentransport», heisst es in der Nachricht vom Donnerstag. Die Namen der Fahrer, deren Bewertung und auch der Autotyp sowie das Kontrollschild werden in der App angezeigt.

Sicherheit durch GPS-Ortung

«Deine Sicherheit hat oberste Priorität», verspricht Uber in der Mitteilung. «Alle potenziellen Uber Partner-Fahrer müssen ein Überprüfungsverfahren durchlaufen, das die Überprüfung eines Lichtbildausweises und anderer relevanter Dokumente beinhaltet», schreibt das Unternehmen dazu auf seiner Webseite. So werde die Eignung der Fahrer garantiert, bevor diese überhaupt Fahrten anbieten dürfen.

Während der Fahrt könne man zudem jederzeit auf Sicherheitstools in der App zugreifen, wenn man Hilfe benötige. So gibt es in der App etwa eine Schaltfläche für Notfälle: «Die App zeigt dann deinen Standort und deine Fahrtdetails an, die du dann sofort mit den Behörden teilen kannst.» Zudem kann man seine Fahrt beispielsweise mit Familien oder Freunden teilen, damit diese in Echtzeit sehen können, wo man sich gerade befindet. Weiter werden Telefonnummern in der App anonymisiert angezeigt. Persönliche Informationen würden nicht veröffentlicht.

(gwa)