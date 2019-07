Jetzt droht fehlbaren Eltern ein Badi-Verbot

«Kinder im Alter von weniger als zehn Jahren dürfen die Badeanlage nur in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson benützen. Die Aufsichtsperson ist verantwortlich für die

Sicherheit des Kindes»: So steht es in der neuen Benützungsordnung für die Seebäder in Zug, die das Stadtparlament kürzlich bewilligte. Die neue Regelung betrifft die beaufsichtigten Badeanlagen Seeliken und das Strandbad Chamer Fussweg.

Gemäss Thomas Felber, Leiter Sport in der Stadt Zug, wurde die Regelung eingeführt, weil es diese analog bereits für die Hallenbäder gibt und man nun eine einheitliche Lösung für alle Badeanstalten in der Stadt wollte. Die Altersgrenze von zehn Jahren sei gewählt worden, weil ein Vergleich mit anderen Städten der Schweiz gezeigt habe, dass dies dort bereits so gehandhabt werde und der Verband der Hallenbäder empfehle, die Altersgrenze nicht unter acht Jahren anzusetzen.

Kinder dürfen erst ab zehn Jahren alleine in die Badi

Badmeister treffen oft auf unbeaufsichtigte Kinder

Nun hat die Stadt also eine Handhabung, um fehlbare Eltern zu ermahnen. «Es ist leider immer mehr der Fall, dass Verantwortung an Drittpersonen weitergeben wird, das merken auch unsere Badmeister. Es gibt Situationen, wo sie Kinder im Wasser antreffen, aber die Eltern nicht auffinden können. Solche Rückmeldungen haben wir oft», sagt Felber.

Stadt kann jetzt Badiverbote aussprechen

Mit der neuen Benützungsordnung können nun der Badmeister unbeaufsichtigte Kinder nach ihren Eltern oder aufsichtspflichtigen Erwachsenen fragen. «Diesen würden wir dann erklären, dass sie ihre Kinder unter zehn Jahren nicht mehr ohne ihre Aufsicht ins Wasser lassen dürfen.» Der Stadtrat habe zudem die Möglichkeit, einen Ausschluss von der Badi-Benützung auszusprechen.

«Kinder nie unbeaufsichtigt im Wasser lassen»

Bei der SLRG verweist Pressesprecher Philipp Binaghi im Zusammenhang mit badenden Kinder an die «Baderegel Nummer eins»: «Eltern müssen ihre Verantwortung wahrnehmen. Baderegel Nummer eins ist es, Kinder nie unbeaufsichtigt im Wasser zu lassen und badende Kleinkinder immer in Griffnähe zu haben. Sie können innert Sekunden ertrinken. Die Verantwortung ist und bleibt bei der erwachsenen Aufsichtsperson.»

«Badmeister sind keine Kindergärnter»

Was gar nicht gehe, sei die Verantwortung an die Bademeister zu delegieren. Badmeister seien keine Kindergärtner. «Sie sind zwar das letzte Sicherheits-Back-up in einer Badi, aber können unmöglich immer die ganze Menschenmasse im Auge behalten.»

Weiter verweist Binaghi auf wissenschaftliche Erkenntisse, dass Kinder bis im Alter von etwa acht Jahren kein Risikobewusstsein haben, also keine allfälligen Konsequenzen voraussehen könnten. Die SLRG gibt aber keine ganz grundsätzliche Empfehlung ab, ab welchem Alter Kinder alleine in die Badis dürfen. «Der Grund ist, dass sich Kinder individuell entwickeln», sagt Binaghi.

Sicherheits-Check für Kinder obligatorisch

Der SLRG-Pressesprecher empfiehlt auch den Wasser-Sicherheits-Check WSC für Kinder, der etwa im Kanton Bern obligatorisch in der Schule bis zur 4. Primar absolviert werden muss. Dieser Check fördert die Fähigkeit von Kindern, sich nach einem Sturz ins Wasser selber ans Ufer oder den Beckenrand zu retten. Die SLRG empfiehlt, dass alle Schüler den WSC bis zum neunten Lebens­jahr absolvieren.

(mme)