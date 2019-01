Falsch entsorgte Zigis halten Feuerwehr auf Trab

Die Feuerwehr der Stadt Luzern wird jedes Jahr 500 Mal alarmiert. Allein 24 dieser Alarme gingen im Jahr 2018 ein, weil öffentliche Abfallkübel oder -container in Brand geraten waren. Der letzte etwa an der Hirschmattstrasse: «Mottenden Inhalt eines Abfallkübels mittels Wassereimer gelöscht», ist im Einsatzprotokoll der Feuerwehr vermerkt. Im Einsatz stand die Berufsfeuerwehr. Praktisch auf dem ganzen Stadtgebiet wird sie zu solchen Löscheinsätzen aufgeboten, von Ruopigen im Stadtteil Littau bis ins Lido am anderen Ende der Stadt.

Sacha Müller, Hauptmann der Berufsfeuerwehr, bestätigt, dass sich seine Leute in letzter Zeit vermehrt mit brennenden Abfallkübeln herumschlagen müssen: «Es stimmt, das kam oft vor im letzten Jahr.» Er hat eine Vermutung, warum regelmässig solche Alarme eingehen: «Meistens ist das wegen noch brennenden Zigaretten der Fall, die unachtsam entsorgt wurden. Wenn Passanten dann die rauchenden Güselkübel sehen und kein Wasser dabeihaben, alarmieren sie uns.»

«Wäre von Vorteil, würden Zigaretten korrekt entsorgt»

Dass die Berufsfeuerwehr ausrücken muss, weil Raucher ihre Raucherwaren nicht richtig ausdrücken, bevor sie sie wegwerfen, «freut uns nun nicht gerade. Klar wäre es von Vorteil, die würden korrekt entsorgt», sagt Müller auf Anfrage. Aber er sagt auch: «Natürlich gehören auch solche Einsätze zu unseren Aufgaben.» Dass Abfallkübel von Vandalen absichtlich in Brand gesteckt werden, komme übrigens selten vor, und wenn, dann freitags oder samstags, so Müller weiter.

Mit brennenden Abfalleimern ist auch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug beschäftigt, vier Mal im vergangenen Jahr. Am Weihnachtstag etwa musste sie zur Stadtbahnhaltestelle Lindenpark ausrücken, wo zwei Güselkübel in Brand steckten.

Auch im neuen Jahr schon der erste Einsatz

Und auch im neuen Jahr gings bereits wieder los: Als 2019 genau 2 Stunden und 42 Minuten alt war, musste die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug an den Landsgemeindeplatz ausrücken, weil dort der Inhalt eines Unterflurcontainers in Brand geriet. Mit einer Transportleitung, angeschlossen an einem Hydranten, wurde das Feuer gelöscht.

Reinigungsaufwand wegen Ziggis ist riesig

Oft werfen Raucher ihre Zigaretten aber auch einfach auf den Boden. Und dies führt zu erheblichen Reinigungskosten: Jährlich eine halbe Million Franken in der Stadt Luzern. Das Wegwerfen von Zigarettenstummeln verursache rund einen Drittel des Reinigungsaufwandes im öffentlichen Raum, monierte die Stadt Luzern schon 2014. Darum verteilte sie damals 3000 Pocket-Aschenbecher.



An diesen ungefähren 24 Einsatzorten musste die Feuerwehr Stadt Luzern oder die Polizei im Jahr 2018 ausrücken, weil brennender oder qualmender Abfall gemeldet wurde, meist in Abfallkübeln oder -Containern.

