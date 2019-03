Diese herzigen Säuli sind eine Sensation

Seit Anfang Februar flitzen acht kleine Alpenschweinchen durch ihre Anlage im Natur- und Tierparks Goldau. Drei der kleinen Ferkel sind schwarz wie ihre Eltern, zwei sind braun gestreift und drei weitere sind hell mit dunklen Flecken. «Wir rätseln immer noch, wie das gelaufen ist», sagt Direktorin Anna Baumann. Die Eltern Vreni und Gusti sind seit letztem Oktober im Tierpark Goldau zuhause. Beide haben schwarze Borsten.

Für den Tierpark Goldau sei der Nachwuchs der Schwarzen Alpenschweine ein Geschenk. «Für uns ist es absolut grossartig. Wir haben sehr darauf gehofft, dass die Alpenschweine Nachwuchs bekommen.» Die Tiere seien schliesslich zur Zucht im Tierpark.

Alpenschweinchen halten Tierpark Goldau auf Trab

Erster Nachwuchs seit 40 Jahren

Dass die acht Alpensäuli überhaupt in Goldau leben, ist eine Sensation. Denn die Art der Schwarzen Alpenschweine galten Jahrzehnte als in der Schweiz als ausgestorben. Die Tiere wären auch aus dem restlichen Alpenraum beinahe verschwunden. Das alpine Netzwerk Pro Patrimonio Montano und private Züchter aus dem Südtirol konnten die letzten Gruppen Alpenschweine finden und züchteten sie weiter.

«Die Geburt dieser Ferkel ist die erste in über 40 Jahren», sagt Baumann. Momentan gebe es noch zwei weiter Zuchtpaare in der Schweiz, die Nachwuchs bekommen haben. Wie Pro Patrimonio Montano mitteilt, sei auch im Berner Oberland und im Hörnlibergland in St. Gallen je ein Wurf Alpenschweine auf die Welt gekommen.

Wie es mit den Ferkeln von Goldau weitergeht, sei noch unklar. «In den nächsten Wochen schauen wir, welche wir behalten und welche wir an andere Züchter weitergeben», sagt Baumann. Mit der Nachzucht sollen weitere Zuchtgruppen gebildet werden und damit den Zuchtaufbau der berggängigen Schweine in der Schweiz vorangetrieben werden.

«Diese Ferkel machen wilde Sachen»

Die Rasselbande von Goldau kümmert das alles nichts. Sie geniessen einfach das Leben: «Sie düsen im ganzen Areal herum. Dabei suhlen sie sich viel. Oder sie springen in die Futternäpfe.» Daran würden sich auch die Besucher erfreuen. «Es ist ein Spektakel. Die Ferkel machen wilde Sachen. Das ist extrem spannend zum Zuschauen.» Ihr weitläufiges Gehege teilen sich die Alpenschweine mit den Hausschweinen.

Diese herzigen Säuli sind eine Sensation