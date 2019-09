Am Abgrund endete die Fahrt für einen Töfffahrer

Gegen 16 Uhr am Mittwochnachmittag war ein Töfffahrer aus dem Kanton St. Gallen auf der Klausenpassstrasse bergwärts unterwegs. Im Bereich Halten prallte der Töff in einen Eisenzaun auf der linken Strassenseite, teilte die Kantonspolizei uri am Donnerstag mit.



Der Töfffahrer stürzte danach rund zwei Meter über die dortige Stützmauer ab und wurde dabei erheblich verletzt. Der Rettungsdienst versorgte den Verunfallten, die Rega flog ihn danach in ein ausserkantonales Spital. Die genaue Unfallursache wird abgeklärt, heisst es weiter. Der Sachschaden beträgt 10'000 Franken.

(gwa)