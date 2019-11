Ambulanz baut während Einsatzfahrt Unfall

Am Mittwoch um 10.50 Uhr war eine Ambulanz gerade in Glarus auf dem Rückweg in Richtung Kantonsspital, «als das Team zu einem dringlichen Einsatz gerufen wurde», wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte.

Der Ambulanz-Fahrer schaltete daraufhin das Blaulicht und das Wechselklanghorn ein und wollte auf der Sonnenhügelstrasse wenden. Als der Lenker jedoch wieder in die Buchholzstrasse einbiegen wollte, kollidierte er seitlich mit einem grauen Auto, das auf der Strasse unterwegs war.

Aufgrund der Kollision konnte die Ambulanz nicht weiter an die Einsatzstelle, wie Mediensprecher der Kantonspolizei Glarus Daniel Menzi auf Anfrage mitteilte. Dafür sei ein anderes Fahrzeug aufgeboten werden. Dank der nahen Lage des Kantonsspitals sei dies möglich gewesen, wie Menzi sagt.

Verletzte gab es beim Unfall keine. Der Sachschaden liege laut Menzi bei mehreren tausend Franken.

