Ausgesetzte Katzenbabys haben grosses Glück

Die Reise der vier Kätzchen, die am Sonntag auf dem Parkplatz der Insel Schwanau in Lauerz ausgesetzt – und glücklicherweise rechtzeitig lebend gefunden wurden – ist momentan beendet: Nachdem die frisch geborenen Katzenjungen von der Kantonspolizei Schwyz für eine erste tiermedizinische Kontrolle in eine Tierklinik gebracht wurden, musste man sie anschliessend für die weitere Betreuung in das Tierspital nach Zürich überführen.

Wer nur setzt frische geworfene Büsis aus?

Dort kümmerte man sich um die vier Katzenbabys und nahm mit der Tierschutzorganisation Netap - Network for Animal Protection mit Sitz im zürcherischen Esslingen Kontakt auf. Laut deren Gründerin und Präsidentin Esther Geisser hatten die vier Samtpfoten Glück im Unglück: «Kurz vor ihrer Niederkunft kam eine Katze zu uns, die vor neun Tagen zwei Junge geboren hatte. Sie hat genügend Milch für alle und wir probierten aus, ob sie die vier fremden Katzenkinder akzeptiert.» Dies sei glücklicherweise sehr gut gelungen. Es gehe allen Tieren gut und Geisser ist zuversichtlich, dass die kleinen Findlinge überleben können.

Büsis sind für Menschen schwierig aufzuziehen

Laut Geisser seien Katzenmütter sehr sozial. Kommt hinzu, dass die Aufzucht von Katzenbabys durch die Hand von Menschen äusserst schwierig ist. Es brauche sehr viel Zeit, Wissen und Liebe, um sie erfolgreich durchzufüttern. «Das Risiko zu scheitern ist leider gross, denn das Fehlen der Mutter und der Muttermilch kann der Mensch nicht in jedem Fall angemessen kompensieren.» Dies ist nachzulesen im Netap-Wegweiser über die Mutterlose Aufzucht von Katzenwelpen.

Viele wollen die Büsis jetzt haben

Gute Neuigkeiten zu den Katzen gibt es auch bei der Kantonspolizei Schwyz, wie Sprecher David Mynall auf Anfrage sagt: «Es haben sich mehrere Tierfreunde bei uns gemeldet, die die Kosten übernehmen oder den Kätzchen ein neues Zuhause geben wollen.»