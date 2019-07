Ampeln rund um den Bahnhof ausgefallen

Auf dem Bahnhofplatz in Luzern sind am Sonntagnachmittag die Verkehrsampeln ausgefallen, wie die Luzerner Polizei am Sonntag auf Anfrage bestätigte.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Dauer des Ausfalls noch unbekannt

Es handle sich um eine technische Störung. Der Hersteller sei aufgeboten worden. Wie lange die Ampeln ausser Betrieb sind, kann zur Zeit nicht beantwortet werden. Auch über die Gründe des Ausfalls ist noch nichts bekannt. Zu Unfällen wegen des Ausfalls der Ampeln ist es glücklicherweise nicht gekommen.

Vortritte sind zu beachten

Wie die Polizei auf Anfrage weiter mitteilte, müssen sich die Verkehrsteilnehmer an das geltende Strassenverkehrsgesetz halten, das zu beachten ist, wenn keine Ampeln den Verkehr regeln.

(dag)