Modernste Chilbi der Schweiz ist im Hinterthal

Alljährlich findet die Hinterthaler Chilbi in der Gemeinde Muotathal SZ statt. Die letzte solche Chilbi lockte während dem ganzen Wochenende etwa 3500 Personen an – das sind gleich viel Personen, wie die Gemeinde Muotathal Einwohner zählt.

Sie besuchen die modernste Chilbi der Schweiz. Zumindest, was die Zahlmethoden betrifft. Kann man in normalen Chilbi-Festzelten sein Bier kaum je wenigstens mit EC-Karte bezahlen, geht das in Hinterthal sogar per Cryptowährung: Im Festzelt des Vereins Kuhl Kids werden Bitcoins akzeptiert, wie der «Bote der Urschweiz» berichtete.

Die Idee, Bitcoins an einer Bar einzuführen, hatte ein Mitglied der Kuhl Kids schon länger. Die Gruppe setzt sich aus 15 Männern im Alter von 24 bis 27 zusammen.

Im Kollegenkreis sei die Idee besprochen und dann beschlossen worden. «Das Ganze war mehr als Scherz gemeint», sagt ein Mitglied der Kuhl Kids. «Weil es eine eher neue Technologie ist, wollten wir es ausprobieren. Auch weil wir an einem Ort wie Hinterthal sind, wo die Leute noch konservativer sind.»

Man erwarte nicht viele Benutzer, heisst es bei den Kuhl Kids: «Wir rechnen mit etwa zehn Leuten, die mit Bitcoins zahlen». Dass andere Barbetriebe nachziehen, sei eher unwahrscheinlich.

Allgemein laufe der Barbetrieb der Kuhl Kids sehr gut. Das Festzelt biete Platz für 600 Leute und ist laut Aussage des Vereinsmitglieds immer voll.

Übrigens ist in Muotathal nicht nur die Orts-Chilbi alles andere als hinterwälderisch, sondern Neuem aufgeschlossen. Zum Beispiel in Sachen Sex oder Musik: Eine Muotathalerin betreibt in der Gegende den ersten Sexdoll-Showroom der Schweiz. Kunden können sich hier diskret beraten und ihre personalisierte Puppe zusammenstellen lassen. Und: Im Moutathal gibts eine der aktivsten Heavy-Metal-Szenen der Schweiz.

