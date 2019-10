An der Talstation wusste niemand was vom Absturz

Bruno Heinzer aus Rickenbach hat viele offene Fragen zum Unglück bei der Rotenfluebahn am 20. Oktober. Wie er selber in einem Leserbrief im «Boten der Urschweiz» schildert, habe er gleich nach dem Absturz der leeren Gondel das Personal der Talstation angerufen. Eigentlich wollte er nur wissen, wie lange der Unterbruch dauern würde.

Mit Erstaunen stellte Heinzer aber fest, dass die Bahn-Mitarbeiter noch nichts vom Unfall wussten. Sämtliche Kontrolllampen seien auf Grün, sagten die Angestellten zu Heinzer. Der Passagier wurde sogar aufgefordert, ein Bild des betroffenen Mastes zu machen und es einem Mitarbeiter in der Talstation per SMS zu senden.

Bahnbetreiberin erkundigte sich nie nach dem Zustand der Passagiere

«Während dreissig Minuten hingen wir in der Luft, gleich neben der abgestürzten Gondel. Diese dreissig Minuten kamen mir vor wie zehn Stunden, wurden wir doch im Minutentakt von Föhnböen erfasst und mächtig hin und her und auf und ab geschüttelt. Nachdem der Mast vor Ort überprüft worden war, wurde die Fahrt weitergeführt, und wir konnten im Rätigs die Gondel mit einem grossen Schreck verlassen», schreibt Heinzer.

Der Vorfall endete an jenem Sonntag für Familie Heinzer sowie für die restlichen Passagiere glimpflich. Doch er hinterliess auch Spuren: «Ohne weitere Betreuung/Kontaktierung der Rotenfluebahn Mythenregion AG mussten wir uns am Montag wieder dem Alltag stellen.» Bis zum heutigen Tage sei die Familie von der Bahnbetreiberin nicht kontaktiert worden.

Auf der Suche nach einer klärenden Antwort

Darum stellt der Mann seine Fragen öffentlich an die Rotenfluebahn Mythenregion AG via Leserbrief. Er will unter anderem wissen, wieso es in Medienberichten heisst, dass die Gäste in den anderen 19 Gondeln nach einer Windwarnung gebeten wurden, die Kabinen bei der Mittel- oder Bergstation zu verlassen. «Wir erhielten keine solche Aufforderung, ebenfalls meine Frau nicht, welche eine Gondel weiter hinten sass. Und auch nicht eine uns bekannte Familie, welche auf eigene Initiative beim Rätigs vor dem Unglück ausgestiegen ist.»

Wie hätte das überhaupt kommuniziert werden sollen, fragt sich weiter der Leser. «Wie wären wir im Rätigs aufgefordert worden, die Gondel zu verlassen? Es befand sich vor und zum Unglückszeitpunkt kein Mitarbeiter dort. Wieso befinden sich in den Gondeln keine Lautsprecher, über welche die Insassen bei solchen Vorfällen informiert werden können?»

Heinzer fordert Stellungnahme

Zuletzt fordert Heinzer, das Personal in Notfallsituationen besser zu schulen. Denn offenbar wurde seiner Frau am Notfalltelefon gesagt, «dass man nicht garantieren könne, dass einem nichts passiere».

Zum Schluss erhofft sich Bruno Heinzer von den Bahnverantwortlichen «eine offene Kommunikation und eine klärende Stellungnahme in der Sache.» Und nicht nur von ihnen: Der Untersuchungsbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) müsse Klarheit bringen sowie Empfehlungen und Massnahmen für den Bahnbetrieb aufzeigen, die von der Bahn umgesetzt werden.

(kle)