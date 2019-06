Anhänger mit Holz kippt um und blockiert Strasse

Am Donnerstag um 15:50 Uhr fuhr ein Lieferwagen mit einem Transportanhänger auf der Hauptstrasse von Ettiswil in Richtung des Kreisels Burgrain. Auf dem Anhänger waren Bretter geladen, die aufgrund ihrer Länge über den Anhänger hinausragten, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte.

Der Anhängerzug kam auf dem geraden Strassenabschnitt ins Schlingern. In der Folge kippte der Sachentransportanhänger quer zur Fahrbahn um. Die genaue Unfallursache wird nun von der Polizei abgeklärt.



Beim Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 18'000 Franken. Zur Bergung der Anhängerkombination musste die Kantonsstrasse kurzzeitig gesperrt werden.

(tst)