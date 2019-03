Anja Zeidler erlebte ein Diesel-Desaster

«Mitten aus dem Leben, oh Mann»: So beginnt ein neues Video von Anja Zeidler, das sie jüngst teilte. Sie wisse einfach nicht, ob sie sich selber auslachen oder einfach auf den Boden liegen soll um zu heulen, sagt sie weiter, während sie in ihrem Auto sitzt. «Heute ist offiziell ein riesen Scheiss-Tag. Entschuldigt die Wortwahl, aber es gibt kein anderes Wort dafür.»

Umfrage Haben Sie bei Ihrem Auto schon mal falschen Treibstoff getankt? Ja.

Nein.

Ich fahre Elektroauto, das kann mir also nicht passieren.

Ich fahre nur Velo, bin also meine eigene Energiequelle. Und die ist nie leer.

Anja Zeidler, die uns sonst gut gelaunt Tipps gibt, wie man sich geistig und körperlich wohl fühlt, ist also für einmal richtig mies drauf. Was ist passiert? Zu viel Arbeit im Moment, üble Kopfschmerzen, sie werde krank; dies seien aber nicht die Hauptgründe, sagt sie im Video. Denn: «Jetzt ist der Ernstfall eingetreten.»

Der Ernstfall ist, wenn man kein Benzin mehr hat. «Ich bin jetzt die ganze Woche mit null Benzin rumgefahren, habe das aber ignoriert. Nachdem ich jetzt in ein Parkhaus gefahren bin, hiess es plötzlich im Auto, das System schalte sich jetzt ab.» Mit dem letzten Tropfen sei es ihr noch gelungen, in ein Parkfeld zu rollen. Was tun? Die Garage anrufen. «Die sind so nett, und bringen mir einen Kanister mit Benzin.»

«DAS IST KEIN DIESEL!»

Dann filmt sie, wie ein Mitarbeiter der Garage vorfährt und mit einem grünen Kanister Treibstoff in ihren Tank gefüllt wird. Während die Kamera wieder auf sie selber gerichtet ist, sagt sie weiter, der Automechaniker müssen vorne an ihrem Wagen nun noch irgendetwas machen, das sei mit Diesel-Autos so, habe dieser gesagt. Und dies war der Grund, warum Anja so down war an diesem Tag. In Grossbuchstaben in ihrem Video titelt sie: «DAS IST KEIN DIESEL!», sagt sie, als sie realisierte, dass man ihr Diesel statt Benzin in den Tank füllte. Jetzt liege sie dann wirklich auf den Boden und heule.

Schnitt. Schauplatz ist wieder Anja im Auto, aber nicht mehr im selben Parkhaus: «Ich bin jetzt wieder bei mir zuhause, aber nicht in meinem Auto. Denn mein Auto ist jetzt auf der Intensivstation, die müssen jetzt alles überprüfen.»

Anja nimmt die Hauptschuld auf sich

Die Schuld am Diesel-Desaster gibt sie aber nicht dem Automechaniker, sondern sich selbst, obwohl sie sich schon frage, warum ihr ein Vertreter jener Garage, welche ihr das Auto auch verkauft habe, Diesel statt Benzin tankt. Aber eben, sie nimmt die Hauptschuld auf sich: «Wem passiert das schon, dass man ohne Benzin stehen bleibt. Nur mir, vollkommen klar. Aber das ist mir das erste und letzte Mal passiert.»

Und dann widmet sie sich wieder ihrem Kerngeschäft, dem Influencen. Folgende Botschaft hat Anja in ihrem Video diesmal an ihre Gemeinde zu richten: «Immer tanken gehen, nie aufschieben.»

Happy End nach Unglücks-Tag

Für Anja folgte auf ihren unglücklichen Tag ein Happy End: «Ich konnte das Auto am Donnerstagmorgen wieder abholen. Alles funktioniert soweit einwandfrei», sagte sie auf Anfrage. Die Garage habe sich mehrmals für den Fehler entschuldigt. «Ich schätzte es, dass sie mir überhaupt zu Hilfe geeilt ist, wenn auch mit der falschen Tankflüssigkeit.»

(mme)