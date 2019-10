Anjas Haare leiden unter ihrer Schwangerschaft

Kerngesund und glücklich sieht Anja Zeidler auf ihren vielen Schwangerschaftsbildern auf Insta aus. In ihrem jüngsten Post schreibt sie denn auch: «Ich fühle mich meeeega in meiner Schwangerschaft.»

Nicht meeeeega findet sie aber ihre Haare. Sie bekommen negative Vibes ab in der Schwangerschaft, schreibt sie. «Meine Kopfhaut fettet schneller, gleichzeitig sind meine Haare extrem trocken und Spliss vermehrt sich wie nie zuvor.» Ausserdem hätten ihre Naturlocken wegen der hormonellen Umstellung weniger Sprungkraft, «deshalb style ich sie ich momentan meistens etwas anders».

Um wieder einmal richtig schönes Haar zu haben, gönnte sich die Influencerin jüngst einen Besuch in einem Beauty-Salon in Zug. Dort wurde ihr Haar «voller Leidenschaft» gestylt. Auch alle Restkolorationen seien entfernt worden, nun hat sie wieder ihre Naturhaare. In diesem Tweet bedankte sich Anja dafür, dass jetzt auch mit ihrer Haarpracht alles okay ist:



