Arbeiter stürzt durch Dach acht Meter in die Tiefe

Ein 24-jähriger Arbeiter ist am Donnerstagnachmittag in Tuggen beim Entfernen von Dachplatten durch das Dach gebrochen und rund acht Meter in die Tiefe gestürzt. Er verletzte sich dabei erheblich, die Rega flog ihn in eine Spezialklinik.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 16 Uhr im Betti in Tuggen, als mehrere Personen auf dem Dach an der Arbeit waren, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte. Sie habe Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

(jab)