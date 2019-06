Wer hat Arijan Kehonjic gesehen?

Arijan Kehonjic wird seit dem 10. Juni vermisst. Wie die Kantonspolizei Luzern am Freitag mitteilte, verliess der 35-Jährige seinen Aufenthaltsort in St. Urban am Montag um 14.15 Uhr.

Der Vermisste ist etwa 180 cm gross und schlank. Er hat schwarze kurze Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine schwarze Trainerhose, eine graue Jacke und beige Schuhe.



Personen, welche Angaben über den Verbleib des Vermissten machen können, werden gebeten sich bei der Luzerner Polizei unter Telefon 041 248 81 17 zu melden.



(mon)