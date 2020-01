Audi überschlägt sich und reisst Kasten weg

Kurz nach 21 Uhr fuhr der 27-Jährige am Sonntagabend auf der Rottenschwilerstrasse in Unterlunkhofen, als er aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrspur abkam. In der Folge überschlug sich der Audi des Italieners, prallte gegen einen Kasten am rechten Strassenrand und riss diesen aus der Verankerung.

Der Lenker des Audis blieb unverletzt, wie die Aargauer Kantonspolizei in ihrer Medienmitteilung schreibt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 70'000 Franken geschätzt. Wie es zum Unfall kam, wird von der Kapo Aargau ermittelt.

(jab)