19-Jährige verunfallt auf Fussgängerstreifen

Gegen 6.50 Uhr hat sich am Donnerstag in Glarus ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 19-jährige Frau wurde beim Überqueren eines Fussgängerstreifens von einem Lieferwagen angefahren. Der 35-jährige Fahrer war auf der Burgstrasse in Richtung Schwanden unterwegs, als er auf der Höhe der Kantonsschule von einer Fussgängerin überrascht wurde, die die Strassenseite wechselte. In der Folge erfasste er sie mit seinem Wagen.

Lendenwirbel gebrochen

Die junge Frau wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Strasse geschleudert und verletzt. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte, musste sie mit dem Krankenwagen ins Kantonsspital gefahren werden. Dort wurde ein Bruch des Lendenwirbels festgestellt. Am Fahrzeug entstand ein geringer Schaden.

(nke)