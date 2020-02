Vier Verletzte bei Frontalcrash

Am Montag gegen 17.30 Uhr war ein Autofahrer in Rothenburg auf der Bertiswilstrasse in Richtung Rain unterwegs. Wie die Luzerner Polizei bekannt gab, geriet der Wagen durch noch nicht geklärte Umstände auf die Gegenfahrbahn. Dabei prallte das Auto seitlich-frontal in einen entgegenkommenden Personenwagen.

Beide Autolenker sowie zwei Mitfahrerinnen wurden bei der Kollision verletzt und mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die Strasse musste bis 20 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr leitete den örtlichen Verkehr um. Wegen ausgelaufener Flüssigkeiten musste eine Reinigungsmaschine aufgeboten werden. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 55'000 Franken, gibt die Luzerner Polizei weiter bekannt.

(nke)