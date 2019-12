Rettung für 71 Berghoff-Arbeitsplätze

Wegen wirtschaftlichen Problemen gab die Berghoff Mechanical Engineering AG in Altdorf seine Standortschliessung bekannt. Infolgedessen hätten 71 Mitarbeitende ihre Stelle verloren.



Doch nun gibt es Aufatmen bei den Berghoff-Mitarbeitern. Nach der angekündigten Schliessung des Industriewerks Berghoff Mechanical Engineering AG und dem Verlust von 71 Arbeitsplätzen übernimmt die Benpac Holding AG aus Stans NW alle Mitarbeitenden am angestammten Standort.

Neu wird Benpac Technology AG gegründet

Das Personal werde ab 1. Januar 2020 in Altdorf unter dem Dach der neu gegründeten Benpac Technology AG weiter beschäftigt, teilten die beiden Unternehmen am Freitag mit. Am 4. Dezember war bekannt geworden, dass die Berghoff-Gruppe ihr Werk in Altdorf per Ende März 2020 wegen eines Auftragsverlustes schliesst. Betroffen sind 71 Mitarbeitende.

Verwaltungsrat und Management von Berghoff zeigten sich erfreut, dass ein Investor gefunden werden konnte, der das Know-how am Standort übernehmen werde. Die Übernahme der Mitarbeitenden der Berghoff Mechanical Engineering AG habe für die Benpac Firmengruppe eine strategische Bedeutung, heisst es in der Mitteilung. Sie schliesse eine Bedarfslücke an bestens ausgebildeten Fachkräften.

Die Benpac Firmengruppe mit Holdingsitz in Stans NW ist laut eigenen Angaben national und international tätig. In der Schweiz verfügt sie neben dem neuen Standort in Altdorf über Produktionsstätten in Stans, Stein AG, St. Gallen, Etzgen AG und Risch ZG. Ab 2020 beschäftigt die Gruppe rund 330 Mitarbeitende. International ist die sie vornehmlich in den USA und in Asien aktiv.



(sda/jab)