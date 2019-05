Aus der Herrengasse soll die Frauengasse werden

Aus der Herrengasse in Schwyz soll die Frauengasse werden: Das fordert ein Frauenkomitee aus dem Kanton Schwyz. Am 14. Mai, einen Monat vor dem nationalen Frauenstreik, rufen die Frauenrechtlerinnen die Bevölkerung dazu auf, im eigenen Dorf männliche durch weibliche Strassennamen zu ersetzen. Der öffentliche Raum solle so weiblicher werden.

Bereits jetzt sei die Aktion in mehreren Gemeinden geplant. Laut dem «Bote.ch» planen Freienbach, Lachen, Sattel und Schwyz eine Umbenennung der Strassen. In den Ortschaften gäbe viele «männliche» Strassen, die umbenannt werden könnten. So soll aus der St. Martinstrasse, die St. Martinastrasse und aus der Schützenstrasse die Schützinnen-

strasse werden.

Die Umbenennung der Strassen sorgt für Diskussionen. Denn streng genommen müsste dann aus der Chlausjägerstrasse in Küssnacht die Chlausjägerinnenstrasse werden, berichtet der «Bote» weiter. Aber das Chlausjagen ist bis heute ausschliesslich ein Männerbrauch bei den Erwachsenen.

Frauen seien weniger sichtbar

Die Aktion zu weiblichen Strassennamen ist nicht neu. Am 8. März, also am Weltfrauentag, taufte die Unia Strassenschilder in Zürich um. Aus der Erismannstrasse, wurde die Erisfraustrasse. Denn von den 447 Strassen, die nach Prominenten benannt seien, würden nur 54 weibliche Namen tragen. Das ist laut den Aktivistinnen ein typisches Zeichen dafür, dass Frauen in der Öffentlichkeit weniger sichtbar seien als Männer.

