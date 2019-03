Ausländisches Warenhaus reagiert auf Fasnachts-Fail

«Maxi Bazar wünscht Ihnen einen glücklichen Karneval»: So stand es bis vor Kurzem am Schaufenster des Warenhauses Maxi Bazar, das im Mai in der Luzerner Altstadt eine grosse Filiale eröffnet.

«Karneval» statt Fasnacht – zu diesem Fail meinte ein Sprecher einer grossen Luzerner Fasnachtszunft: «Wenigstens hat Maxi Bazar realisiert, dass hier Fasnacht ist. Besser wäre allerdings, würde man sich wirklich mit der hiesigen Kultur auseinandersetzen.» Ein traditionelles Luzerner Unternehmen, so der Sprecher weiter, könne es sich nicht leisten, in einer Werbung von «Karneval» statt von «Fasnacht» zu sprechen.

Franzosen lernten Luzern-Deutsch

Doch nun hat die französische Warenhaus-Kette Luzern-Deutsch gelernt. Der Fasnachts-Fail auf dem Schaufenster wurde mit einer neuen Schrift überklebt. Dort heisst es jetzt: «Maxi Bazar wünscht Euch en rüüdigi Lozärner Fasnacht.»

Auf Anfrage sagte Nicolas Probst, Geschäftsleiter von Maxi Bazar Schweiz: «Wir haben den Artikel bei 20 Minuten gelesen und sofort reagiert.» Probst ist Schweizer aus dem Waadtland, die kulturellen Eigenheiten der Kantone seien ihm wohlbekannt. «Ich wusste sofort, dass es falsch ist, in Luzern von ‹Karneval› zu sprechen, als ich unseren Fehler bemerkte. Aber das Wort ‹rüüdig› kannte ich vorher auch nicht. Es war halt für uns die erste Fasnacht in Luzern.»

Probst ist übrigens selber auch an die Fasnacht gegangen, schon zur Tagwache am SchmuDo zum Start in die fünfte Jahreszeit. «Das war sehr beeindruckend.»

Und die rüüdig verreckte Lozärner Fasnacht geht weiter: Zum Abschluss am Dienstag gibts zum grossen Finale den Monstercorso mit 80 Guuggenmusigen. 20 Minuten überträgt diesen im Live-Stream.

(mme)