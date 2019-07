Nein, das hier ist kein Fluss

Die starken Niederschläge hielten die Zuger Polizei und die Feuerwehr in der vergangenen Nach auf Trab. Zwischen Mitternacht und 3 Uhr erreichten die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei rund ein Dutzend Meldungen von überfluteten Kellern, Waschküchen und Strassen.

Die stark abfallende Ägeristrasse etwa verwandelte sich in einen Fluss, wie ein Leser-Reporter filmisch festhielt. An der Chamerstrasse in Zug wurde die Bahnunterführung überflutet und musste für zwei Stunden gesperrt werden. Ein Autolenker kümmerte dies jedoch nicht und er missachtete das durch die Zuger Polizei aufgestellte Fahrverbot. In der Folge blieb sein Auto im Wasser stecken und musste abgeschleppt werden. Der fehlbare Lenker erhielt eine Ordnungsbusse.

An der Hauptseestrasse hat um 02.45 Uhr ein Blitz in einen Stromverteiler eingeschlagen, worauf es zu einem Kurzschluss gekommen ist. Dabei kam es zu einem Feuer, welches allerdings schnell durch die Feuerwehr Oberägeri gelöscht werden konnte.

(mik)