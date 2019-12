Verunfalltes Auto stellt Polizei vor Rätsel

Um 15.50 Uhr am Dienstag war ein Autofahrer (23) unterwegs von Egliswil in Richtung Seengen. «Auf dieser übersichtlichen

Ausserortsstrecke kam er zunächst rechts von der Fahrbahn

ab und lenkte dagegen», teilte die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mit.



Dabei sei das Heck ausgebrochen. Das Auto schleuderte danach über die Strasse und kam auf der linken Seite von der Fahrbahn ab. «Dort überschlug sich das Auto und blieb schliesslich auf dem Dach liegen.»

Polizei sucht Zeugen

Abgesehen von einer Schramme am Kopf blieb der Fahrer laut Polizei unverletzt. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Am Auto entstand Totalschaden.

Der Fahrer gab gegenüber der Polizei an, dass ihm vor dem Unfall ein Auto entgegengekommen sei, «das in seine Fahrbahnhälfte geragt habe.» Deshalb sei er dazu gezwungen gewesen, nach rechts auszuweichen. Hinweise zum entgegenkommenden Auto liegen nicht vor. Die Kantonspolizei Aargau sucht nach Zeugen. Diese sollen sich unter 062 886 01 17 melden.

