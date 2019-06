Auto kracht auf A 2 in Treibstoffanhänger

Gegen 16 Uhr ist es am Donnerstag auf der A 2 zu einem Selbstunfall gekommen. Ein ausländischer Autofahrer war bei Hergiswil NW auf der Autobahn unterwegs in Richtung Luzern, als sein Auto in einen Treibstoffanhänger prallte, der im Baustellenbereich auf dem Pannenstreifen abgestellt war.

Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand jedoch grosser Sachschaden, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Freitag mitteilte. Nach dem Aufprall seien beim Anhänger rund 50 Liter Diesel ausgelaufen, heisst es bei der Kapo Nidwalden auf Anfrage. Der Normalstreifen der Autobahn musste für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Die genaue Unfallursache wird nun abgeklärt.

(gwa)