Auto fährt ungebremst in Töfffahrer (44)

Auf der Hauptstrasse zwischen Schüpfheim und Escholzmatt wurden am Mittwoch Belagsarbeiten durchgeführt, darum musste der Verkehr einstreifig geführt werden.

Um 15.15 Uhr wurde ein Autofahrer, der in Richtung Escholzmatt unterwegs war, vom Verkehrsdienst angehalten. Auch ein Töfffahrer (44) fuhr in diese Richtung und hielt hinter dem Auto an, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.

Töfffahrer per Heli ins Spital gebracht

Als die beiden vom Verkehrsdienst das Zeichen für die Weiterfahrt erhielten, fuhr ein Autofahrer ungebremst in das Heck des Töffs. Danach prallte das Auto zudem in das Heck des Autos, das sich vor dem Töff befand.

Der Fahrer sowie sein Töff wurden ins Wiesland geschleudert. Der 44-Jährige blieb dort schwer verletzt liegen, wie es weiter heisst. Er wurde per Helikopter ins Spital geflogen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von 30'000 Franken.

(gwa)