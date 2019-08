Auto gerät auf Leitplanke und hebt ab

Die Ambulanz hat am Montag vor dem Mittag einen Autofahrer mit mittelschweren Verletzungen ins Spital eingeliefert. Er fuhr in Schwyz auf eine Leitplanke. In der Folge überschlug sich sein Auto und landete auf dem Dach.

Der Verunfallte wurde von der Stützpunkt-Feuerwehr Schwyz geborgen, wie die Schwyzer Kantonspolizei mitteilt. Die Steinerstrasse war nach dem Unfall rund eine Stunde gesperrt.

(sda)