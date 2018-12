Auto prallt frontal gegen entlaufenes Kalb

Der Unfall ereignete sich am späten Nachmittag des 6. Dezembers 2018 in Hohenrain im Kanton Luzern, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Ein Autofahrer fuhr von Kleinwangen herkommend in Richtung Hohenrain. Im Gebiet Augstholz prallte er frontal gegen ein frei laufendes Kalb.

Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Das Kalb war am Vortag entwischt, was der Polizei gemeldet wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beim Auto entstand Totalschaden. Der Schaden beträgt rund 8000 Franken.



Die verschmutzte Fahrbahn wurde von der Feuerwehr Hohenrain gereinigt.

(tst)