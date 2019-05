Auto steckt nach Blaufahrt in Hausmauer

Ein Lenker ist am späten Mittwochabend um 22.15 Uhr alkoholisiert in eine Hausmauer in Attinghausen gefahren. Er und sein Beifahrer wurden verletzt, teilte die Urner Kantonspolizei am Donnerstag mit.

Der Sachschaden beträgt 60'000 Franken.

Die beim Lenker durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,8 Promille. Der Führerausweis wurde ihm zuhanden der Administrativbehörde abgenommen.

(sda)