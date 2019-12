Geisterauto überschreitet Parkzeit 1700-fach

Ein parkierter, ungepflegter Seat treibt die Luzerner Behörden um: Bereits im November wurde das Auto bei der Zürichstrasse 12 mitten in der Stadt Luzern auf einem gebührenpflichtigen Parkplatz abgestellt – und dort steht es noch immer, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet.

Umfrage Hast du auch schon eine Busse erhalten? Ja habe ich, aber erst eine.

Ja, leider bekomme ich mehr als mir lieb ist.

Nein, ich halte mich immer an das Gesetz.

Ich fahre weder Auto noch Velo.

Auf dem Parkplatz darf man maximal während 30 Minuten parkieren. Einen Bussenzettel wegen «Parkieren länger als 10 Stunden» hat die Luzerner Polizei bereits am 8. November unter den Scheibenwischer geklemmt – und dort ist die Busse auch heute noch.

Blockiertes Auto in Luzern

Auto hat mehrere Schäden

Mittlerweile kamen weitere hinzu: Bussen in der Höhe von mehreren hundert Franken seien beim ausländischen Auto offen. «Aus diesem Grund wurde das Fahrzeug auf Verfügung der zuständigen Staatsanwaltschaft mit einem Hemmschuh blockiert und die Kontrollschilder wurden eingezogen», sagt Polizeisprecher Urs Wigger.

Der weisse Seat Cordoba ist in einem schlechten Zustand: Das Dach hat eine grosse Delle, ein Reifen ist platt und da und dort macht sich der Rost breit. Einige Schäden am Auto wurden hobbymässig geflickt, im Innern des Seats quillt der Aschenbecher über. Dem Fahrer hat die Polizei nun eine Frist gegeben, die in wenigen Tagen abläuft. «Meldet er sich nicht, muss er damit rechnen, dass das Fahrzeug verwertet wird», so Wigger. Gleichzeitig würden weitere Ermittlungen durchgeführt.

Acht Jahre im Parkhaus

Autofahrer lassen immer wieder ihre fahrbaren Untersätze stehen: So machte 2017 ein Auto Schlagzeilen, weil es acht Jahre in einem Parkhaus auf Mallorca stand. Ein weiteres Auto aus Ipsach BE kam vergangenes Jahr in die Schlagzeilen, da es 14 Monate auf einem Parkplatz stand.

(gwa)