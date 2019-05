Auto verkeilt sich nach Kavalierstart in LKW

Die Luzerner Polizei spricht in ihrer Mitteilung von einem Kavalierstart, der in Dagmersellen LU zu einem Unfall geführt hat: Am Mittwochhatte es ein 26-jähriger Autofahrer nach eigenen Angaben eilig. Um 15 Uhr war er in Dagmersellen unterwegs, als er ohne Vortritt in eine Strasse einbiegen wollte. Vor dem Einmünden schaltete er in den ersten Gang, drehte den Motor hoch und liess die Kupplung los, teilte die Polizei mit.

In Lastwagen mit fast acht Tonnen Rahm gecrasht

Mit durchdrehenden Reifen bog er ein, ohne das markierte Stoppsignal zu beachten. Durch die Fliehkraft geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn, wo ein Lastwagen, der mit 7800 Kilogramm Rahm beladen war, entgegenkam. Zwischen dem Personenwagen und dem Lastwagen kam es zu einer Frontalkollision.



Der 26-jährige Autofahrer aus dem Kosovo musste mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital überführt werden, der Lastwagenfahrer aus Portugal blieb unverletzt. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in der Höhe von 15'000 Franken.

(20m)