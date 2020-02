Autofahrer (18) kracht frontal in Baum

Passiert ist der Unfall am Montag gegen 18.15 Uhr. Auf der Brittnauerstrasse in Mehlsecken LU war ein 18-Jähriger mit dem Auto von Reiden in Richtung Langnau unterwegs. Kurz vor der Abzweigung Am Berg kam er aus noch unbekannten Gründen von der Strasse ab und prallte frontal in einen Baum.

Der Fahrer wurde dabei verletzt und von einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance (AAA) ins Spital geflogen. Die Brittnauerstrasse musste für Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt werden.

(gwa)