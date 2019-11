Autofahrer kracht frontal in Tunnel-Nische

Kurz nach der Einfahrt in den Kirchenwaldtunnel ist ein Autofahrer am Donnerstag gegen 16.15 Uhr verunfallt. Er war auf der Autobahn A2 in Richtung Süden unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und frontal in die Stirnwand einer Nische im Tunnel prallte.

«Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo es schliesslich auf dem Überholstreifen zum Stillstand kam», teilte die Kantonspolizei Nidwalden mit. Der Fahrer wurde lebensbedrohlich verletzt und musste vom Rettungsdienst und der Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Der Rettungsdienst brachte den Mann schliesslich ins Spital.

Die genaue Unfallursache wird abgeklärt. Für die Bergung und die Unfallaufnahme musste die A2 in Richtung Süden rund 2,5 Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde via Hergiswil NW über die Hauptstrasse umgeleitet. Dabei kam es zu massiven Verkehrsproblemen, wie die Kapo Nidwalden weiter mitteilt.

(gwa)