Autofahrer flieht erfolglos vor einer Polizeikontrolle

Kurz vor 17 Uhr wurde der Luzerner Polizei am Dienstag ein Autofahrer gemeldet, der auf der Autobahn A14 in Richtung Luzern mit seiner äusserst unsicheren Fahrweise auffiel. In Buchrain verliess er nach mehreren gefährlichen Manövern die Autobahn. Als eine Patrouille den Mann in Dierikon kontrollieren wollte, floh er und fuhr in Richtung Ebikon.



«Dabei kam es zu mehreren gefährlichen Situationen, da der Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit mehrmals auf die Gegenfahrbahn fuhr», teilte die Luzerner Polizei am Mittwoch mit. Als der Mann in die Kaspar-Kopp-Strasse abbiegen wollte, geriet der Wagen links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Begrenzungsstein.

In Klinik gebracht

Der Automobilist verliess das Auto und rannte in Richtung Rotseestrasse davon. Die Polizei konnte ihn schliesslich an der Maihofstrasse einholen und festnehmen. Dort stellte sich heraus, dass der 19-jährige Brasilianer das Auto kurze Zeit vorher im Kanton Aargau gestohlen hatte.

Wegen seines gesundheitlichen Zustandes wurde der Mann fürsorgerisch in eine Klinik gebracht. Für die Untersuchung des Vorfalles ist die Staatsanwaltschaft Emmen zuständig.

