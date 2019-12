Autofahrer rammt Jogger Faust mitten ins Gesicht

Um 18 Uhr am Dienstag gerieten ein Autofahrer und ein Jogger auf der Pilatusstrasse in Sursee aneinander: Wie die Luzerner Polizei mitteilte, hielt der Lenker sein Auto an, stieg aus und schlug dem Jogger die Faust ins Gesicht. Der Jogger erlitt dabei Verletzungen an den Zähnen und eine Rissquetschwunde an den Lippen, wie es bei der Polizei auf Anfrage heisst.

Die Luzerner Polizei sucht nach dem unbekannten Autofahrer. Gesucht wird auch nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang oder dem gesuchten Autofahrer machen können. Diese sollen sich unter 041 248 81 17 melden.

Der unbekannte Autofahrer war in einem dunklen Kleinwagen unterwegs. Er ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter gross und zwischen 30 und 45 Jahre alt. Der Mann ist von mittlerer Statur und trägt einen grau-braunen Vollbart. Er trug dunkle Kleidung und sprach Schweizerdeutsch.

(gwa)