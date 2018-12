Unfall mit drei Autos und einem Lastwagen

Am Dienstagmorgen um 7 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Chlewaldstrasse in Rain Richtung Hitzkirch. Bei der Einmündung in die Rainstrasse kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision mit einem auf der Querstrasse fahrenden Personenwagen, teilte die Luzerner Polizei mit.

Durch die Kollision wurde dieser Personenwagen nach links geschleudert, wo er mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidierte. Anschliessend wurde das Auto weiter nach links geschoben und prallte dort gegen die Front eines weiteren Autos.

Zwei Personen verletzt

Ein Autofahrer und der Lenker des Lastwagens wurden beim Unfall verletzt und wurden durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.





Sämtliche Fahrzeuge mussten abtransportiert werden. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von 70‘000 Franken.

(tst)