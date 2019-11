Autofahrer müssen künftig fürs Entsorgen blechen

«Der bestehende Ökihof in Horw ist seit Jahren vor allem an den Wochenenden überlastet», teilte der Luzerner Entsorgungsverband Real (Recycling Entsorgung Abwasser Luzern) mit. Zu Spitzenzeiten, wie etwa am Samstagmorgen, müsse wegen der «massiven Verkehrsüberlastungen» gar ein Verkehrsdienst aufgeboten werden.

Umfrage Würdest du die 5-Fr-Gebühr für Autofahrer bezahlen? Nein, ich würde meinen Abfall an einem anderen Tag entsorgen.

Ja, müsste ich wohl. Hab sonst an keinem anderen Tag Zeit zum Entsorgen.

Ja, 5 Franken sind kein Vermögen.

Ich würde das bezahlen. Aber nur, wenn ich Abfälle dabei hätte, deren Entsorgung kostenpflichtig ist.

Schon viel habe man in den vergangenen Jahren unternommen, um eine bessere Lösung für die Entsorgungsstelle zu finden. Rund 24 alternative Standorte habe man mit den umliegenden Städten und Gemeinden geprüft – ohne Erfolg. Gegen bauliche Anpassungen am jetzigen Standort habe es viel Gegenwehr gegeben.

Fazit des Entsorgungsdienstleisters: «Da die Verkehrssituation an Spitzentagen nach wie vor ungelöst und keine schnelle Lösung absehbar ist, muss Real Sofortmassnahmen treffen, um die Stausituation an diesen Tagen zu reduzieren.»

«Absoluter Schwachsinn»

Die Lösung: Je nach Tag der Entsorgung werden Gebühren fällig. Eine Kundenbefragung habe ergeben, «dass die Einführung einer Mindestgebühr von fünf Franken für Autofahrer an Samstagen das Verkehrsaufkommen spürbar reduzieren würde.» So wolle man Leute mit «Kleinstmengen oder nicht kostenpflichtigen Abfällen auf andere Tage oder Entsorgungswege» umlenken. Weitere Massnahme: Mittwochs wird der Ökihof erst um 20 Uhr schliessen. Aktuell schliesst die Entsorgungsstelle jeweils um 17.30 Uhr.

Die Anpassungen werden während eines einjährigen Pilotversuchs getestet. Doch schon jetzt regt sich Widerstand – vor allem gegen die Einführung der Samstags-Gebühr, wie etwa in einer Facebook-Gruppe zu lesen ist. «Absoluter Schwachsinn», schreibt etwa ein Facebook-User. Die Leute würden so «für das korrekte Entsorgen bestraft». Eine weitere Nutzerin meint: «Dann würde ich nicht mehr hingehen.» Viel eher sollten die Öffnungszeiten angepasst werden. Und kurz und knapp meint eine weiter Nutzerin: «Kontraproduktiv...»

Um über Massnahmen entscheiden zu können, hatte Real bei über 350 Kunden eine Befragung durchgeführt. «Die Umfrage hat gezeigt, dass die Hälfte der Besucher auch an einem anderen Tag entsorgen könnte.» Rund drei Viertel sagten, ihnen käme eine Entsorgung an einem Abend unter der Woche entgegen. Längere Öffnungszeiten am Samstag brächten hingegen keinen Erfolg: Das habe man früher auch schon getestet: «Der Ansturm am Samstag war bisher immer zwischen 9 und 11 Uhr, unabhängig von den Öffnungszeiten.»

