Autofahrer stirbt bei Unfall auf Parkplatz

In der Stadt Zug ist es am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 75-Jähriger wollte mit seinem Auto einen Parkplatz auf der Grienbachstrasse verlassen. Dabei fuhr er gegen eine Hauswand. Die Zuger Polizei vermutet ein medizinisches Problem als Ursache, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Der Mann wurde sofort betreut und in ein Spital gebracht. Dort starb er kurz darauf jedoch.

Zeugen gesucht

Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Im Einsatz standen der Rettungsdienst Zug, die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, ein privates Abschleppunternehmen und die Zuger Polizei.

Die Zuger Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Einsatzzentrale (041 728 41 41) zu melden.

