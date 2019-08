Autofahrer verletzt und 75'000 Franken Schaden

Ein 57-jähriger Automobilist fuhr in der Nacht auf Freitag kurz vor 3 Uhr auf der Autobahn A2 in Richtung Norden. Auf dem Gemeindegebiet von Knutwil prallte er aus unbekannten Gründen gegen eine Leitplanke, die die beiden Fahrstreifen wegen einer temporären Baustelle voneinander trennte. Durch den Aufprall wurde der Wagen von der Strasse abgehoben und das Auto kam nach dem Aufprall auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Beim Selbstunfall wurde der Autofahrer verletzt. Er musste mit der Ambulanz in ein Spital gefahren werden. Der Sachschaden an den Baustelleneinrichtungen beträgt rund 50'000 Franken, der Schaden am Fahrzeug rund 25'000 Franken. Zur Reinigung der Fahrbahn und zum Wiederaufstellen der Signalisationen stand unter anderem die Stützpunktfeuerwehr Sursee im Einsatz, wie die Luzerner Polizei am Freitag weiter mitteilte.

(dag)