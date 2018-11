Autofahrer verliert seinen Anhänger im Tunnel

Am Dienstagnachmittag verlor ein Auto in Beckenried NW auf der A2 seinen Anhänger. Der Lenker war in Richtung Süden unterwegs, kurz nach der Einfahrt in den Seelisbergtunnel passierte der Unfall. Ungebremst kollidierte der Anhänger zuerst mit dem rechten Tunnelbankett und prallte anschliessend in die rechte Tunnelnische.



Beim heftigen Aufprall wurde der komplette Fahrzeugaufbau zertrümmert und in Einzelteile zerlegt. Der 65-jährige Mann mit ausländischem Wohnsitz blieb unverletzt. Der Seelisbergtunnel musste aufgrund des Unfalles in einer ersten Phase für zirka 45 Minuten komplett gesperrt werden, was einen längeren Rückstau auf der A2 verursachte.



