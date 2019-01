Diese Lenkerin hatte Glück im Unglück

Eine 62-jährige Fahrzeuglenkerin war am Freitagabend gegen 21.30 Uhr auf der schneebedeckten Mueterschwandenbergstrasse

in Ennetmoos talwärts in Richtung Stans unterwegs. Im Bereich Ebnet geriet ihr Fahrzeug ins Rutschen und kam links von der Strasse ab und fuhr einen Hang hinab. Das Auto kam schliesslich sechs Meter neben der Strasse im Wald zum Stillstand. Der Kleinbus erlitt Totalschaden, doch die Autofahrerin hatte Glück: Sie wurde beim Unfall nicht verletzt.



Die aufgebotene Feuerwehr Stans konnte der Wagen aus dem Waldstück bergen. Die genaue Unfallursache ist noch unbekannt und wird durch die Kantonspolizei Nidwalden abgeklärt.



(dag)