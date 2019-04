Autofahrerin (28) landet beim Üben auf dem Dach

Der Unfall geschah am Ostermontag gegen 15.30 Uhr an der Hauptstrasse in Linthal: Eine Lernfahrerin (28) war mit ihrem Beifahrer auf der Schulhausstrasse unterwegs. Dort wollte sie das Fahren im Rechtsverkehr üben. Denn: Die Frau stammt aus Sri Lanka, wo Linksverkehr herrscht.

Die Fahrerin bog nach links in die Hauptstrasse ein. Dabei geriet sie auf die linke Fahrbahn und fuhr auf das Trottoir. Dort rammte das Auto eine angrenzende Mauer und einen Zaun, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Verletzt wurde niemand. Laut Mitteilung wurde das Auto «total beschädigt». Auch an der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden.

(gwa)