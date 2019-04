Diese Autofahrt endet in einem Kreisel

Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der Aabacherstrasse in Zug. Ein 61-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Auto, wie die Zuger Polizei am Mittwoch via Facebook mitteilte.

Der Fahrer geriet mit seinem Auto auf das rechte Trottoir und touchierte ein anderes Fahrzeug. Im Kreisel Nord-/Aabachstrasse blieb das Auto des Unfallverursachers schliesslich stehen. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 30'000 Franken.

(tst)