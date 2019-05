Polizei büsst Fahrer, die durch Unfallstelle fahren

«So bitte nicht!»: Mit dieser Ermahnung beginnt ein Facebook-Post, den die Zuger Polizei nach einem Verkehrsunfall am Montag in Hünenberg veröffentlicht hat. Hintergrund: Mehrere Autofahrer missachteten die polizeiliche Absperrung, die wegen des Unfalls erstellt worden war, und fuhren über das Trottoir in den abgesperrten Unfallbereich. «Dies ist nicht nur rücksichtslos und respektlos, sondern für die Unfallbeteiligten und unsere Kolleginnen und Kollegen auch gefährlich», teilt die Polizei weiter mit.

«Die ganze Strasse war abgesperrt und mit einem Fahrverbotsschild markiert», sagt Polizeisprecher Frank Kleiner. Das Missachten der Absperrung sieht die Polizei gar nicht gern: «Das kann für die Rettungskräfte oder Unfallbeteiligte, die sich hinter der Absperrung befinden, sehr gefährlich werden», so Kleiner.

«Hier kann es um Menschenleben gehen»

Denn diese seien mit dem Rettungseinsatz und der Sachverhaltsaufnahme beschäftigt und rechneten nicht damit, dass dort plötzlich Fahrzeuge durchfahren. «Wir machen solche Absperrungen nicht aus Spass, hier kann es um Menschenleben gehen», sagt Kleiner. Es könne auch sein, dass Fahrzeuge bei der Durchfahrt Unfallspuren verwischen, was die Polizeiarbeit erschwere.

Die Zuger Polizei hat denn die fehlbaren Lenker gleich angesprochen und auf ihr strafbares Verhalten hingewiesen. Auch die Kennzeichen wurden notiert: «Die Autofahrer erhalten Ordnungsbussen in der Höhe von Hundert Franken», so Kleiner. Übrigens: Auch Velofahrer oder Fussgänger haben hinter solchen Absperrungen nichts zu suchen.

Mann (82) wird angefahren und schwer verletzt

«Solches Verhalten akzeptieren wir nicht»

Ähnlich sei es auch mit Gaffern. «Beide Phänomene sind nicht neu. Leider ist das aber gang und gäbe, solche Fälle treten regelmässig auf», weiss Kleiner. Bei Gaffern komme hinzu, dass diese teilweise während der Fahrt das Smartphone zücken und Bilder oder Videos der Unfallstelle machen. «Das ist nicht nur verboten und gefährlich, sondern auch pietätlos», sagt der Polizeisprecher. «Stellen Sie sich vor, Sie werden in einer solchen Situation fotografiert und möglicherweise landen die Bilder in sozialen Medien. Das hat wohl niemand gerne.»

Wann immer es die Umstände eines Einsatzes zulassen, belangt die Zuger Polizei Gaffer und Fahrzeugfahrer, die polizeiliche Absperrungen missachten. «Solches Verhalten akzeptieren wir nicht», heisst es klipp und klar.

Auch wenn eine polizeiliche Absperrung für Verkehrsteilnehmer teilweise mühsam sein könne, ändern könne man dies nicht. «Der Unfall passiert nun mal dort, wo er passiert.», sagt Kleiner. «Wir sind immer bestrebt, die Sperrungen für Rettungseinsätze und Sachverhaltsaufnahmen möglichst kurz zu halten.»

