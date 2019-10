Autos rutschen nach Unfall Abhang hinunter

Gegen 20.20 Uhr am Montag fuhr eine Autofahrerin (28) auf der Schwendelbergstrasse in Horw talwärts. In einer starken Linkskurve fuhr die Frau laut Mitteilung der Luzerner Polizei geradeaus – ihr Auto prallte frontal gegen ein ausserhalb der Strasse abgestelltes Auto.

Nach der Kollision rutschte das parkierte Auto über eine Böschung und kam nach acht Metern zum Stillstand. Das Auto der 28-Jährigen rutschte ebenfalls rund acht Meter den Abhang hinunter.

Verletzt wurde beim Unfall niemand. Es entstand jedoch Sachschaden in der Höhe von 80'000 Franken, teilt die Polizei mit. Bei der ersten Einvernahme gab die Frau gemäss Mitteilung an, dass sie abgelenkt war und deshalb die Kurve verpasst habe.

(gwa)