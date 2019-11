Axenstrasse nach Felssturz gesperrt

Gemäss dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz ist es zwischen Flüelen und Sisikon zu einem Felssturz gekommen. Die Axenstrasse musste deshalb gesperrt werden. Es wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Wie lange die Sperrung noch andauert, ist unklar.

Künftig soll ein Schutzdamm die Axenstrasse vor Murgängen schützen. «Es wurden grosse Blöcke entfernt und weitere temporäre Steinschlagschutznetze erstellt. Im unteren Bereich des Gumpischtals wird derzeit ein grosser Ablenkdamm gebaut», schreibt das Bundesamt für Strassen.

Immer wieder Sperrung

Die Masse des Schutzdammes sind eindrücklich: 80 Meter lang und sechs Meter hoch soll er werden. Auf dem Damm werden zusätzlich noch drei Meter hohe Schutznetze montiert.

Riesendamm soll die Axenstrasse schützen

Immer wieder war es an der Axenstrasse in der jüngeren Zeit zu Sperrungen gekommen. Vor zwei Wochen war die Strasse wegen eines Baumes blockiert. Zuvor kam es zu einer längeren Sperrung: Nach einem Murgang am 3. Oktober wurde die Strasse gesperrt. Wegen des schlechten Wetters wurden die Arbeiten verzögert. Am 12. Oktober wurde die Strasse wieder geöffnet.

Aufgrund eines Steinschlags auf Urner Gebiet musste die Axenstrasse u 6.20 Uhr bis auf Weiteres gesperrt werden. pic.twitter.com/i6qvEFRWvQ — Kantonspolizei SZ (@KapoSchwyz) November 23, 2019

Update folgt...

(fur)