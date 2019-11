BLS-Zug kracht in Carport

Plötzlich war ein Carport auf dem Gleis: Gegen 5.15 Uhr am Freitag war die S6 von Escholzmatt-Marbach in Richtung Schüpfheim unterwegs. Im Gebiet Luchtern prallte der BLS-Zug gegen einen Carport, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte.



Der Carport «dürfte vorgängig durch den Wind auf das Gleis verschoben worden sein», heisst es in der Mitteilung. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, könne noch nicht beziffert werden.

Die Bahnstrecke zwischen Langnau im Emmental und Luzern war bis 9.15 Uhr unterbrochen. Die Passagiere wurden mit Bahnersatzbussen befördert.

