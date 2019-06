BVB holt «Wunderkind» (16) vom FC Luzern

Viele Fussballs-Fans in der Schweiz dürften von Bradley Fink (16) noch nicht allzu viel gehört haben. Das könnte sich bald ändern: Sein Wechsel von der Juniorenabteilung des FC Luzern zu Borussia Dortmund sorgte für Schlagzeilen. So titelte etwa derwesten.de: «Borussia Dortmund mit Überraschungs-Coup – Schweizer Supertalent wechselt zum BVB.» Oder Sport.ch schrieb: «Vom BVB als Wunderkind geadelt: Luzerner Supertalent Bradley Fink wagt den Schritt ins Ausland.»

Für den 16-Jährigen mit schweizerischem und englischem Pass habe der BVB eine Ausbildungsentschädigung «von gerade einmal knapp 90'000 Euro» an den FCL überwiesen, schreibt «Der Westen» weiter.

«Er könnte direkt in der Bundesliga spielen»

Der 16-Jährige wird auf dem Portal in den höchsten Tönen gelobt:

«Auch wenn Bradley Fink direkt in der Bundesliga spielen könnte – er soll sein Können zunächst bei den U17-Junioren unter Beweis stellen.» Bradley sei kein «x-beliebiges Talent», schreibt «Der Westen» weiter, dies beweise ein Werbevideo, das BVB-Ausrüster Puma mit Fink bereits gedreht hat:



Fink, der 1,90 Meter gross ist, ist Stürmer und spielte bisher für die U16 des FC Luzern. In der letzten Saison hat er 40 Tore erzielt. In der Schweizer U18-Nationalmannschaft durfte er bisher viermal auflaufen – und erzielte dabei drei Tore.

FCL ist enttäuscht

Beim FCL dürfte man wenig Freude haben. Nachwuchschef Genesio Colatrella sagte zu Zentralplus: «Wir haben Bradley stets den nächsten Schritt in die erste Mannschaft aufgezeigt und eine entsprechende Karriereplanung vorgenommen. Doch die Geduld ging offensichtlich verloren.» Bradley sei mit dem Wechsel auf der Allmend «entwurzelt» worden. «Nun wird er in einem grossen Park in Dortmund wieder eingepflanzt in einem Beet voller Pflanzen, die er nicht kennt.»

Colatrella hätte es lieber gesehen, wenn Fink zuerst versucht hätte, sich in der Schweiz durchzusetzen. «Es ist für die Karriereplanung eines grossen Talents sinnvoll, mindestens in der Challenge League gespielt zu haben, bevor man den Sprung ins Ausland wagt.» Von den letzten 86 Spielern, die in der Schweizer A-Nationalmannschaft mindestens zwei Einsätze absolviert haben, seien nur zwei schon im Juniorenalter ins Ausland gegangen, rechnet Colatrella vor. Nämlich Johan Djourou und Diego Benaglio.

Auch AS Rom und Barcelona hatten Interesse

Wie begehrt Supertalent Fink in Europa ist, zeigt auch das Interesse von Clubs wie AS Rom, Espanyol Barcelona oder Hoffenheim, die gemäss Colatrella offizielle Anfragen deponiert hätten. Dortmund übrigens hätte laut «Luzerner Zeitung» gerne noch einen weiteren Luzerner Nachwuchs-Fussballer geholt: Teamkollege Noah Rupp (15) habe ebenfalls ein Angebot vom BVB gehabt. Er bleibe aber beim FCL.

