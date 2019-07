Sogar in der Badi lassen Gäste ihren Güsel liegen

Getränkeverpackungen, Zigaretten und Plastikabfall: Badis in der Stadt und der Agglo Luzern haben immer mehr mit Güsel zu kämpfen, der von Gästen liegen gelassen wird. Bei Familien halte sich das Littering-Problem in Grenzen, bei Teenagern sei das Problem jedoch «gewaltig», sagt Badmeister Philipp Heller von der Luzerner Zimmeregg-Badi zur «Luzerner Zeitung».

Umfrage Nehmen Sie Güsel in der Badi mit? Natürlich, immer.

Ich habs auch schon vergessen.

Ich lasse den Müll liegen, wenn die Abfalleimer zu weit weg sind.

Abfall lasse ich immer liegen, dafür gibts doch Putzpersonal.

Kleine Sachen habe ich auch schon einfach liegen lassen.

Ich nehme neben meinem Güsel oft auch Abfall von anderen mit, den ich auf der Wiese finde.

Es sei ein Ärgernis, sagt auch der Pächter des Restaurants im Freibad Mooshüsli in Emmen. Sei es an einem Sonntag heiss, brauche es drei Putzkräfte um den Güsel von der Wiese einzusammeln. «Und das obwohl alle drei Meter ein Abfalleimer steht», sagt José Santana. Auch im Seebad Luzern würde Güsel zurückgelassen – sei es auf der Liegefläche oder in den Kabinen.

Badis sensibilisieren mit Durchsagen

Dass es mehr Güsel hat, sei einerseits auf steigende Besucherzahlen zurückzufuhren. Aber: Badigäste seien auch zunehmend achtloser: «Vieles ist eine Erziehungs- und Charakterfrage», so der Mooshüsli-Badmeister Flavio Hählen. Deshalb hat man dort angefangen per Lautsprecher Durchsagen zu machen, was sich laut dem Badmeister bewährt hat. Bei der nächsten Hitzewelle wollen auch die Zimmeregg-Betrieber solche Durchsagen machen. Man suche aber auch immer das Gespräch mit den Gästen.

Weniger Littering-Probleme gibt es hingegen in der Tribschen-Badi und beim Lido. In der Rotsee-Badi stelle man gar fest, dass Besucher vermehrt ihren Güsel trennten. Hier wurden Kisten aufgestellt, damit PET-Flaschen und Glas separat gesammelt werden können.

