Zugfahrt zum Nati-Spiel in Luzern wird mühsam

Die SBB muss sieben Weichen im Bahnhof Luzern ersetzen, wie sie heute mitteilte. Die Arbeiten beginnen Ende September und dauern bis Ende Januar 2019. Die Kosten dafür werden rund fünf Millionen Franken betragen. Die Hauptarbeiten finden im November statt. Dann werde die Arbeiten an den Spezialweichen ausgeführt.

Die Schweiz spielt am 18. November in der Swissporarena in Luzern gegen Belgien. Fans, die mit dem Zug anreisen, müssen mit Einschränkungen rechnen. Die Nati spielt immer wieder mal in Luzern, so wie hier im Bild 2012 gegen Albanien. Zuletzt war die Nati im März 2018 in Luzern zu Gast. (Bild: Keystone/Walter Bieri) Die Schweiz spielt am 18. November in der Swissporarena in Luzern gegen Belgien. Fans, die mit dem Zug anreisen, müssen mit Einschränkungen rechnen. Die Nati spielt immer wieder mal in Luzern, so wie hier im Bild 2012 gegen Albanien. Zuletzt war die Nati im März 2018 in Luzern zu Gast. (Bild: Keystone/Walter Bieri)

Diese befänden sich in der Einfahrt zum Bahnhof Luzern, wie es weiter in der Mitteilung heisst. Auf einer dieser Weichen entgleiste am 22. März 2017 ein Eurocity von Trenitalia. Die SBB ersetze die ganze Weiche und passe die Geometrie an.

Dazu wird der Bahnhof Luzern für den Bahnverkehr am Wochenende vom 16. bis 18. November fast komplett gesperrt. Nur die Züge der Zentralbahn werden planmässig fahren.

Fussballfans von Einschränkungen betroffen

Die Sperrung werde zu grösseren Einschränkungen und Fahrplanänderungen im Bahnverkehr rund um Luzern führen. Besonders die Fussballfans trifft es hart. Sie müssen auf alternative Anreisemöglichkeiten mit der Bahn zum Länderspiel Schweiz – Belgien in Luzern am 18. November um 20.45 Uhr in der Swissporarena ausweichen.

Genauere Informationen zu den Fahrplanänderungen werden Mitte Oktober bekanntgegeben, teilt die SBB weiter mit.

(tst)